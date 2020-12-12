В Уфе перекроют на несколько лет движение на проспекте Салавата Юлаева

Фото администрации Уфы

В администрации Уфы сообщили, что 14 декабря 2020 года будет частично перекрыто движение на проспекте Салавата Юлаева. В мэрии объяснили это решение реконструкцией транспортной развязки на пересечении с улицей Заки Валиди.

В сообщении уточняется, что движение перекроют по проезжей части первой полосы движения проспекта Салавата Юлаева в сторону аэропорта, а также первой полосы движения на въезде в город на пересечении с Заки Валиди.

– Кроме этого, будет закрыто движение автотранспорта полосы торможения и разгона на участке с пересечением путепровода по улице Заки Валиди, – уточнили в мэрии.

В пресс-службе проинформировали, что ограничения будут действовать до 31 августа 2022 года. Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.