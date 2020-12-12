В Башкирии число погибших от коронавируса достигло сотни

За сутки, по состоянию на 12 декабря, в республике зарегистрировано 153 человека c коронавирусом. Общее число заболевших в республике достигло 16 012 человек, передает администрация главы Башкирии.

По предоставленной информации, за последние 24 часа количество зарегистрированных умерших побило рекорд – скончались три человека. Всего насчитывается сотня погибших от COVID-19.

В настоящий момент болеют 2894 человека, госпитализировано из них 769, 2125 человек переносят болезнь дома. Выздоровели 13018 человек, 107 – за последние сутки.