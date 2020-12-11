В Уфе закончили 7-летнюю реконструкцию железнодорожного вокзала

Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте

В Уфе закончилась реконструкция железнодорожного вокзала. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях сегодня, 11 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что доволен результатом.

– Как страшный сон вспоминаю, как студентом ездил на пригородных электричках в гости к родным или в Москву через уфимский вокзал. Это действительно было ужасное зрелище. Темные, замызганные залы, неприятные запахи, асоциальные личности, жуткие тоннели… Сейчас ощущения совсем другие, – поделился своими воспоминаниями руководитель республики.

Радий Хабиров сообщил что срок реконструкции занял семь лет, но отметил, что результат «отличный». По его словам, сейчас на вокзале удобные кресла и система ожидания, а также современные залы.

– Разделили потоки пассажиров, нет очередей. Организовали схему движения общественного транспорта, решаем проблемы с парковками. Далее планируем продлить тоннель до четвёртой платформы, построить гостиницу, благоустроить привокзальную площадь, – добавил он.