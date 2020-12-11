В Башкирии планируют запустить два новых железнодорожных экспресса

В Башкирии намерены запустить два железнодорожных экспресса. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики со ссылкой на слова генерального директора Башкортостанской пригородной пассажирской компании. Антон Гармаш рассказал о планах компании во время встречи с Радием Хабировым.

Речь идет о Западном экспрессе, который будет следовать из Уфы в сторону Давлеканово и Приютово. Южный экспресс будет двигаться в сторону Кумертау с дальнейшей перспективой до Оренбурга. Таким способом власти рассчитывают вытеснить нелегальных таксистов.

Планируется, что, к примеру, поездка на рельсовом автобусе вместо обычных шести часов будет занимать три. Предполагается, что услугами экспрессов будут пользоваться жители сел и небольших городов, садоводы и туристы. В 2021 году на маршрутах также планируют внедрить карту «Алга»