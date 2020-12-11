Жители башкирского села объяснили, зачем записали фейковое видео, якобы ученики занимаются в заброшенном коровнике

Сельчанки признались что просто хотели привлечь внимание властей, чтобы в селе поскорее появился интернет

На днях «Комсомолка» пыталась разобраться в ситуации, сложившейся в селе Новомусино Куюргазинского района Башкирии. Напомним, что в беседе с журналистом местная жительница пожаловалась, что ее сын-девятиклассник и несколько других учеников вынуждены заниматься у костра в заброшенном коровнике, потому что в селе отсутствует интернет, а местные власти обещают его провести только к следующему году. Впрочем, в администрации сразу пояснили, что ролик был постановочный. Во-первых, школа не уходила на дистанционное обучение, а был введен карантин – ученики получали задания по кейсам, а выхода в интернет для видео-уроков от них никто не требовал. Сейчас карантин кончился, и дети вернулись обратно за школьные парты.

Вскоре в сети появились фотографии этих самых учеников, и в региональном Минобре заявили, что они являются фейковыми. А вскоре и сами авторы скандального видеоролика все же решили объяснить, почему именно они решили пойти на хитрость и записать постановочное видео.

- Мы этот ролик снимали ради того, чтобы нам провели интернет. Чтобы наши дети могли как-то заниматься. Никаких претензий к школе, к администрации мы не имеем. Нам просто нужен этот интернет. Потому что дети должны общаться между собой, - честно признались женщины. - Сейчас есть много всяких олимпиад, конкурсов, которые проводятся именно в интернете, и мы хотели, чтобы наши дети тоже могли там участвовать. Мы извиняемся перед всеми теми, кому мы принесли неприятности.

Сельчанки подтвердили, что сейчас все дети учатся очно, и никаких проблем с их обучением нет.

Также ситуацию подробно прокомментировал и заместитель главы администрации по социальной политике Куюргазинского района Данил Акилов.

- Позвольте внести ясность в ситуацию. Школа в деревне Илькинеево относится к категории малокомплектных школ, так как учатся там всего 47 детей. Там же учатся 9 детей из деревни Новомусино. С 1 сентября в школе организовано очное образование. Подвоз детей проводится ежедневно школьным автобусом. С 27 ноября в школе были введены ограничительные меры в связи с карантином, куда попали 5-9 классы, включая пятеро учеников из Новомусино. Детям были переданы все необходимые домашние задания, бумажные кейсы, общение с учителем по телефону. Именно поэтому в переходе на он-лайн режим не было никакой необходимости, - подчеркнул Данил Акилов. - А ролик был создан с единственной целью - подчеркнуть отсутствие скоростного интернета в селе.