Начальника ГИБДД в Учалах обвиняют в получении взятки

Уголовное дело завели как на гаишника, так и на жителя, который дал ему взятку

В башкирском городе Учалы врио начальника местного ГИБДД обвинили в получении взятки. Следственный комитет республики по материалам ФСБ завел на 37-летнего гаишника уголовное дело.

Как утверждает следствие, сотрудник дорожной полиции получил от 35-летнего горожанина 30 тысяч рублей. Взамен он обещал не привлекать мужчину к ответственности за передачу машины пьяному знакомому и вернуть авто со специализированной стоянки. Факт получения взятки выявило ФСБ.

Врио начальника учалинской Госавтоинспекции признал вину в преступлении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Против жителя, который дал полицейскому взятку, тоже возбуждено уголовное дело.

МВД Башкирии назначило служебную проверку «по факту незаконного получения денежных средств должностным лицом подразделения ГИБДД».