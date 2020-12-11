Уфимец до смерти забил пожилого отца

СК возбудил уголовное дело против мужчины

Уфимец до смерти забил родного отца. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии. В ведомстве завели против 48-летнего мужчины уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

По данным собственного источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все произошло 6 декабря в одной из квартир в Октябрьском районе города. Между 73-летним отцом и его сыном тем вечером произошла ссора на бытовой почве. Мужчина несколько раз ударил пенсионера ногами и ушел из дома. Вернувшись обратно на следующее утро, он обнаружил своего отца мертвым. Он сообщил об этом сестре, но умолчал, что сам причастен к смерти, после чего скрылся с места преступления.

Долго мужчина бегать не смог. 8 декабря пьяного подозреваемого задержали полицейские, и он во всем сознался. Тем временем пришли данные от судмедэкспертизы, которая установила, что пенсионер скончался от сочетанной травмы, множественных повреждений головы и перелома четырех ребер.

– В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, – передали в СК РБ.