Семья стоматологов из Башкирии сорвала 4-миллионный куш в лотерее

фото: "Столото"

Семейная пара стоматологов из Башкирии выиграла в лотерею суперприз – 4,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Супруги Юлия и Сергей раньше уже участвовали в розыгрышах и даже выигрывали 100 тысяч рублей. Они надеялись, что удача снова улыбнется им, но «уже по-крупному». Мужчина поделился своим принципом игры: он автоматически выбирает комбинации чисел, которые ему внешне нравятся. Именно Сергей и узнал о выигрыше первым.

– Уже была полночь, и я получил сообщение на мобильный. Когда зашел в личный кабинет и увидел суперприз, то у меня глаза округлились от неожиданности, – рассказали счастливчик. – Сразу жене показал экран телефона. Она обрадовалась и поздравила с победой.

Семья намерена вложить выигранное в развитие своего стоматологического кабинета.