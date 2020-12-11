Умерла 7-месячная девочка, которую пьяная мать из Башкирии бросила в дверной косяк

Девочка скончалась спустя неделю после госпитализации Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В городе Магнитогорске скончалась 7-месячная девочка, которую пьяная мать из Башкирии бросила в дверной косяк. Об этом сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Малышка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее сразу положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако маленькую пациентку спасти не удалось. Как уточняется, ее состоянии «усугубили перенесенные в прошлом травмы».

Напомним, инцидент произошел 4 декабря. В этот день 22-летняя девушка из Башкирии приехала вместе с младенцем в Магнитогорск погостить у подруги. Там они распивали спиртное, и в какой-то момент мать взяла ребенка и буквально кинула его в сторону дверного проема. Девочка ударилась головой о косяк и получила смертельную травму.

Жительница Башкирии проходила фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Теперь статью могут переквалифицировать. Сейчас девушка находится под стражей, дома у нее остался годовалый ребенок, за ненадлежащее обращение с которым ее уже привлекали к административной ответственности.