Суд освободил экс-мэра башкирского города от уплаты 50-тысячного штрафа и взыскал с него 1,4 млн рублей

Илсур Багаув

С бывшего мэра башкирского города Янаула Илсура Багаува взыскали 1,4 млн рублей. Экс-чиновника признали виновным по уголовной статье о превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение прав и законных интересов граждан. Об этом сообщила пресс-служба Янаульского районного суда.

По данным следствия, в 2012 года Багаув издал постановление о передаче в собственность квартиры некому гражданину и его семье, заранее зная, что те не нуждались в жилье. До этого они проживали в этой квартире по договору социального найма. В итоге городу был нанесен ущерб в размере 1,4 млн рублей.

Суд взыскал с обвиняемого 1,42 млн рублей в доход государства и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия победы от 2015 года экс-мэра освободили от уплаты штрафа.