«Холодно смотреть»: уфимцев удивила девушка в мини-шортиках, гулявшая по улице в 20-градусный мороз

фото: соцсети

В Уфе на улице 8 Марта очевидец снял на камеру девушку, которая прогуливается в 20-градусный мороз в коротких шортиках. Оператор прошел за горожанкой несколько метров, параллельно записывая видео на телефон. Ролик 11 декабря был опубликован в крупном сообществе в инстаграме и вызвала массу обсуждений в комментариях – их набралось почти 500.

– Мне смотреть холодно на неё, – написала под постом жительница башкирской столицы.

фото: соцсети

Пользователи – как это обычно и бывает – разделились на два лагеря: одни осудили, а другие потребовали не лезть в чужую жизнь. А кое-кто даже заподозрил автора ролика в маниакальных наклонностях из-за преследования девушки.