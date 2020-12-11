В Уфе запустили работу ночного центра для пациентов с подозрением на коронавирус

фото: Минздрав РБ

В Уфе на базе 13-й больницы начал работать ночной центр для пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Он работает ежедневно без выходных в период с 20:00 до 8:00. Об этом 11 декабря сообщил региональный Минздрав.

В «амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (АЦДиЛ)» будут направляться пациенты с легкой или средней тяжестью заболевания «при отсутствии или неэффективности амбулаторного лечения». Больной может обратиться самостоятельно, по направлению врача или на «скорой».

В центре врачи готовы провести пациенту ряд процедур: ЭКГ, КТ ОАК, биохимический анализ крови и ПЦР-исследование.

– Всю информацию о течении болезни врачи передают в медицинскую организацию, к которой прикреплён больной. При этом врач, обслуживающий пациента, расписывает всё лечение и выдаёт ему рекомендации, – рассказали в Минздраве.

Если пациенту не диагностируют коронавирус, то его отправят домой на машине АЦДиЛ.