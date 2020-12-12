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Жители Уфы потребовали от властей не устанавливать шумозащитный забор около дома

Терпение жильцов многострадального дома лопнуло
Павел КРАЙНОВ
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Жильцы обеспокоены сложившейся ситуацией

Жильцы обеспокоены сложившейся ситуацией

Фото: Павел КРАЙНОВ

Накануне, 11 декабря, жильцы дома по улице Первомайская,2 в Уфе экстренно созвали собрание собственников жилья. Поводом для встречи в морозный день стало строительство под окнами шестиметрового шумозащитного экрана прямо под окнами многоэтажки. Строительство этого сооружения началось после того, как одна из жительниц этого дома добилась этого через суд.

- У нее (соседки – ред.) в квартире якобы шумно, вот она и подала в суд на городские власти, чтобы поставили этот забор. Вы только посмотрите, на его высоту! Он же окна второго этажа закроет! И пешеходный переход теперь станет небезопасным! – возмущается местная жительница.

Десятки собственников квартир собрали подписи против установки этого сооружения и намерены передать протокол собрания в приемную главы Башкирии.

- Нас никто не спросил, хотим ли мы, чтобы наши окна закрыли забором. У меня все окна выходят на улицу, но я не ощущаю никакого шума, - говорит другая жительница дома по улице Первомайская,2.

Когда собрание завершилось и был составлен протокол, люди собрались в круг и стали скандировать: Нет забору!