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Общество

К концу 2020 года затраты Башкирии на борьбу с коронавирусом достигнут 20 млрд рублей

В эту сумму входит строительство двух больниц, выплаты медикам и закупка лекарств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По состоянию на 11 декабря Башкирия потратила на коронавирус 16 млрд рублей

По состоянию на 11 декабря Башкирия потратила на коронавирус 16 млрд рублей

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Затраты властей Башкирии на борьбу с пандемией коронавируса к концу 2020 года составят 20 млрд рублей. Об этом 11 декабря сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. На данный момент, по словам политика, регион потратил 16 млрд рублей. Треть этих денег были получены из федерального бюджета.

– Это огромные затраты, но ценность жизни людей важнее. Сюда входит стоимость строительства двух ковид-центров, выплаты медикам, закуп лекарств и так далее, – цитирует Назарова издание UfaTime.ru.

Говоря о новых ковид-центрах, премьер имеет в виду построенные в рекордные сроки инфекционные клиники. Первая – в селе Зубово под Уфой – была открыта 30 мая. Вторую больницу по тому же проекту в Стерлитамаке достроили 1 декабря. Они примет первых пациентов после 12 числа.