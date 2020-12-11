В Уфе в собственной квартире обнаружили труп нейл-мастера

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В квартире одной из уфимских девятиэтажек был обнаружен труп молодой женщины. Она скончалась у себя дома. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Мертвую горожанку нашли поздним вечером 5 декабря. При осмотре тела криминалисты заметили на шее следы сдавливания. Что именно произошло с женщиной, пока неизвестно. Ее труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.

С места происшествия правоохранители изъяли отпечатки пальцев, нож, женский чулок и одежду погибшей.

По данным собеседника, у уфимки был свой небольшой бизнес – она занималась маникюром на дому.