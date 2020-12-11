В Уфе грузовик протаранил легковушку и повалился набок, задев еще четыре машины

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе рядом с ж/д-вокзалом произошло массовое ДТП, в котором погиб водитель груженого песком грузовика. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась накануне вечером, 10 декабря, на улице Вокзальной. 56-летний уфимец на многотонном Howo, груженым песком и гравием, при спуске с Карла Маркса врезался в остановившийся на перекрестке Volkswagen Golf. После столкновения грузовик опрокинулся набок и задел сразу четыре припаркованные машины: Daewoo Gentra, Volkswagen Polo, Лада Приора, Renault Logan.

фото: УГЗ по Уфе

Водитель большегруза оказался зажатым в кабине. Его без признаков жизни оттуда вытащили спасатели. Как выяснилось позже, мужчина скончался. Сейчас дорожная полиция разбирается в причинах и обстоятельствах происшествия.