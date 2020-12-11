681 житель Башкирии сейчас лежит в больнице с коронавирусным диагнозом

В Башкирии за день от коронавируса скончались два человека. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 97 жертв инфекции. Об этом 11 декабря сообщил местный оперштаб.

За сутки в Башкирии зарегистрировано 149 случаев COVID-19, общее число заболевших выросло до 15 859 человек. Выздоровели за прошедшие 24 часа 104 жителя, всего – 12 911.

Коронавирусом прямо сейчас болеет 2851 человек: 681 лежит в ковидных госпиталях, 2170 лечатся дома – инфекцию они переносят в легкой форме.