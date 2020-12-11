В Башкирии в октябре 2020 года смертность выросла на 36%

В Башкирии выросла смертность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в октябре 2020 года смертность по сравнению с тем же периодом 2019 года выросла на 36%. За этот срок в регионе скончалось 6045 человек – на 1601 больше, чем годом ранее (4444 смертей). Снижение рождаемости при этом составило 7,8%: 3474 родившихся в октябре 2020 против 3767 в 2019. Общероссийские показатели смертности и рождаемости схожи с республиканскими: рост смертности на 30%, падение рождаемости – на 7,6%. Данные представил Росстат.

По итогам 10 месяцев 2020 года в Башкирии родилось 34,4 тысячи человек (-2,9% по сравнению с прошлым годом), а умерло – 47 137 (+14,1%). В общем по России: 1,19 млн человек появились на свет (-4,6%) и 1,66 млн – скончались (+10%).

Росстат также представил данные по смертности от коронавируса за октябрь. Ведомство насчитало в Башкирии только девять жертв COVID-19, причем в одном случае вирус даже не был «идентифицирован». По данным местного оперштаба, в республике от ковида за этот месяц скончались 13 жителей.