В Башкирии полностью сформирован состав Общественной палаты

фото: ОП РБ

В Башкирии 10 декабря был полностью сформирован состав Общественной палаты. Оставшихся десяти членов из 30 избрали 20 представителей ОП, которых уже утвердили местный парламент и глава республики Радий Хабиров.

Всего в Аппарат Общественной палаты РБ поступило 29 представлений на кандидатов от местных общественных объединений. Заявки только 17 претендентов были признаны соответствующими требованиям. По итогам голосования членам ОП стали:

1. Алия Ахмадуллина (территориальное общественное самоуправление «Юлук» села Юлуково Гафурийского района);

2. Дмитрий Глушко (молодежная общественная организация «Защита прав и развитие трудящейся молодежи» города Уфы).

3. Расуль Карабулатов («Объединенный клуб болельщиков спортивных команд города Уфа»).

4. Рустем Латыпов (Бураевская районная организация Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов);

5. Рита Некрасова (общественное самоуправление «Максимовка» Калининского района Уфы)

6. Борис Сазонов («Клуб Веселых и Находчивых г. Уфы»);

7. Булат Сафин («Уфимская городская организация инвалидов «Мир»);

8. Диана Фарахова (общественная организация «Физкультурно-спортивная Федерация волейбола города Уфы»)

9. Роза Хузина (общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Зилаирского района Башкирии).

10. Станислав Шмульсон (Общество защиты прав потребителей «Общественный надзор» города Уфы).

В пресс-службе общественной палаты рассказали, что председатель будет избран на первом заседании обновленного состава. О том, каких членов утвердили парламент и глава Башкирии, ранее писала «КП-Уфа».