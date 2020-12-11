В Уфе домой из школы не вернулись брат с сестрой 14 и 12 лет

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе без вести пропали 14-летний Юсуф К. и его 12-летняя сестренка Нурия К. Дети 10 декабря не вернулись домой из школы, сообщила этой ночью поисковая организация «Лиза Алерт». Там полагают, что пропавшие могут находиться в любой части города. Волонтеры уже начали искать подростков и нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы Юсуфа: рост – 152 см, среднее телосложение, черные кудрявые волосы, темно-карие глаза. Был одет в синий пуховик, синие джинсы, темно-синюю рубашку, черные кожаные сапоги и синюю шапку с помпоном.

Приметы Нурии: рост – 164 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в красный длинный пуховик, синие гамаши, светлую олимпийку, черный сарафан, серебристую водолазку, черные высокие сапоги и синюю шапку с блестками.

Всем, кому известно о местонахождении подростков, просят обратиться по экстренному номеру 112 или по телефону «Лизы Алерт» – 8 (800) 700-54-52.