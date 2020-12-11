«Почувствовал на себе руки»: в Уфе вор ограбил мужчину, якобы пытаясь ему помочь встать после падения

Ведется расследование.

9 декабря днем 65-летний уфимец стал жертвой грабителя. С заявлением он обратился в полицию, но сразу предупредил – опознать не сможет.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, он шел на остановку «Юношеская библиотека» и по пути упал, поскользнувшись. Когда он пытался встать, почувствовал на себе руки, и что ему кто-то «помогает» - пытается поднять. Но не тут-то было, «помощник» рылся в карманах и обокрал его – забрал телефон и две банковские карты и скрылся. Пенсионер вслед ему крикнул «Отдай телефон!», а неизвестный убежал во дворы.

Пожилой мужчина располагает общими приметами: рост 168 см, худощавый, одет в черную куртку, черную шапку, лица не видел.

- По изъятой видеозаписи факт грабежа подтверждается, но лица не видно, - сообщил источник.

Ведется расследование.