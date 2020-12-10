Председатель Госкомитета по ЧС в Башкирии выпустил экстренное обращение к жителям

Чиновник попросил не бросать непотушенные сигареты, не курить в помещении и соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета по ЧС в Башкирии экстренно обратился к жителям Башкирии. Все из-за смертельных пожаров – в первой половине декабря в них погибли уже 24 человека, а это в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В Бижбулякском и Гафурийском районах погибли и дети от 4 до 11 лет.

Гумеров отметил, что причин пожаров было несколько: неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил безопасной эксплуатации электрооборудования, несоблюдение требований безопасности при печном отоплении.

Чиновник попросил не бросать непотушенные сигареты, не курить в помещении и соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Также не стоит включать самодельные и неисправные электрообогреватели. Жилье нужно оборудовать пожарными оповещателями. - Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары! Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также не оставляйте детей одних, - сказал Гумеров.