В Башкирии задержали водителя маршрутки, севшего за руль в пьяном состоянии

Кадр оперативной съемки

В башкирском городе Баймаке сотрудники ГИБДД задержали водителя маршрутки, севшего за руль в пьяном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Пассажирский Mercedes Sprinter был остановлен гаишниками накануне вечером, 9 декабря. Машина двигалась по маршруту №6. В салоне автобуса в этот момент уже никого не было.

Сотрудник дорожной полиции почувствовал резкий запах алкоголя от водителя во время проверки документов. Его опасения подтвердило медицинское освидетельствование – мужчин действительно был пьян. На 41-летнего шофера завели административное дело за управление транспортом в нетрезвом состоянии.