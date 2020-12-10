В Уфе сестра два раза ударила брата ножом из-за спора за телевизор

Полицейские задержали женщину, а затем отпустили ее под подписку о невыезде

В одной из квартир в Октябрьском районе Уфы женщина ударила своего брата ножом из-за спора за телевизор. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из панелек по улице Шафиева. Утром 9 декабря в трехкомнатной квартире 53-летний горожанин с подругой и сестрой распивали алкоголь. Вскоре водка закончилась, и мужчина вместе со своей сожительницей отправился за добавкой. Вернувшись через час из магазина, он зашел в квартиру и заметил, что сестра из его комнаты перенесла телевизор к себе. Его это крайне возмутило, и он пошел разбираться с родственницей.

Зайдя в комнату сестры, уфимец скинул телевизор на пол и начал скандалить. Во время ссоры он взял скалку и ударил ею женщину по голове. Та в свою очередь достала из шкафа нож и дважды вонзила им в грудь мужчины. Он опешил, вышел на улицу и там попросил прохожих вызвать «скорую».

Пострадавшего доставили в клинику БГМУ. Ему диагностировали повреждение межреберных артерий и левого легкого. При госпитализации мужчина потерял сознание.

Подозреваемую задержали. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а затем отпустили домой под подписку о невыезде. Потерпевший, к слову, за последний год был судим дважды – за кражу и грабеж.

По данным собеседника, только за 2020 год на квартиру, где все произошло, соседи жаловались на шум восемь раз.