Несмотря на коронавирус, поток туристов в Башкирии вырос втрое – Хабиров

В Башкирии вырос туристический поток

Туристический поток в Башкирии, несмотря на пандемию коронавируса в этом году, вырос втрое по сравнению с прошлогодними показателями. Республика приняла около 2 млн человек. Об этом 10 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров во время международного бизнес-форума.

– Спрос на туристические услуги значительно вырос. Это дало мощный толчок развитию инфраструктуры. Наши предприниматели увидели, что эта сфера имеет большой потенциал. Тем не менее нам пришлось задуматься о качестве работы, – отметил глава.

По его словам, возросший интерес к башкирскому туризму побудил правительство республики принять программу по развитию придорожного сервиса и геопарков. На том же форуме министр экономического развития республики заявил, что на развитие геопарков "Торатау" и "Янган-тау" потребуется 940 млн рублей.