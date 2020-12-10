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Коронавирус Covid-19

95-й жертвой коронавируса в Башкирии стал уфимец с бронхиальной астмой

Мужчине было 53 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Число жертв коронавируса в Башкирии 10 декабря достигло 95 человек

Число жертв коронавируса в Башкирии 10 декабря достигло 95 человек

Министерство здравоохранения Башкирии представило информацию о 95-й жертве коронавируса. Очередной летальный случай, вызванный инфекцией, был зарегистрирован сегодня, 10 декабря.

COVID-19 стал причиной смерти для 53-летнего уфимца. Среди сопутствующих заболеваний у нее была бронхиальная астма, гипертоническая болезнь и хроническая ишемия мозга.

С начала пандемии в Башкирии коронавирусом заболели 15 710 жителей, выздоровели 12 807. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 48 человек, 13 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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