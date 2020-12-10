Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

После публикации в «КП» в Башкирии помогли одинокой матери

Женщина попала в тяжелую ситуацию, сбежав от мужа-тирана
Эльвина АПАРИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Также Регина отметила, что заказана справка об инвалидности ребенка для судебных приставов, чтобы те разблокировали ее карту.

Также Регина отметила, что заказана справка об инвалидности ребенка для судебных приставов, чтобы те разблокировали ее карту.

У каждой истории должен быть счастливой конец. После публикации «КП-Уфа» о матери-одиночке, которая растит двоих дочек в гнилом бараке в Стерлитамаке, помогли.

Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, вопрос с оказанием помощи почти закрыт.

- Начинаем делать ремонт, сегодня закроем все долги по коммуналки, - сказала руководитель АНО «Радуга добра».

Также Регина отметила, что заказана справка об инвалидности ребенка для судебных приставов, чтобы те разблокировали ее карту.

- Спасибо всем, кто откликнулся, - говорит Регина.

Напомним, что Алина попала в тяжелую ситуацию после того, как ушла от мужа-тирана. Он ее бил и издевался над ней. Она купила на материнский капитал комнату в бараке и выживала с двумя дочками на одно пособие. Одна из девочек инвалид.