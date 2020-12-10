После публикации в «КП» в Башкирии помогли одинокой матери

Также Регина отметила, что заказана справка об инвалидности ребенка для судебных приставов, чтобы те разблокировали ее карту.

У каждой истории должен быть счастливой конец. После публикации «КП-Уфа» о матери-одиночке, которая растит двоих дочек в гнилом бараке в Стерлитамаке, помогли.

Как рассказала волонтер Регина Биргулиева, вопрос с оказанием помощи почти закрыт.

- Начинаем делать ремонт, сегодня закроем все долги по коммуналки, - сказала руководитель АНО «Радуга добра».

Также Регина отметила, что заказана справка об инвалидности ребенка для судебных приставов, чтобы те разблокировали ее карту.

- Спасибо всем, кто откликнулся, - говорит Регина.

Напомним, что Алина попала в тяжелую ситуацию после того, как ушла от мужа-тирана. Он ее бил и издевался над ней. Она купила на материнский капитал комнату в бараке и выживала с двумя дочками на одно пособие. Одна из девочек инвалид.