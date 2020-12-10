Во время пожара в жилом доме в Уфе погиб мужчина

фото: МЧС РБ

В Демском районе Уфы во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Инцидент произошел минувшей ночью, 10 декабря.

Как сообщили в региональном МЧС, огонь вспыхнул в жилом бревенчатом доме, который располагался Первоминском переулке. Спасателям удалось потушить его и предотвратить распространение пожара на соседнее здание. В сгоревшей постройке сотрудники аварийной службы обнаружили труп 42-летнего мужчина – предположительно, хозяина дома.

По статистике с начала года в Башкирии произошел 10 951 пожар, в которых погибло 244 человека, в том числе 13 детей. Пострадали при этом 236 жителей.