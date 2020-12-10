Уфимка баррикадирует многоквартирный дом шестиметровым забором

фото: Елена Вавилова // фейсбук

Уфимская активистка, проживающая в четырехэтажном доме на углу улиц Комарова и Первомайской, добилась того, чтобы его оградили шестиметровым забором. Так она собирается избавить себя от шума машин. Раньше по ее инициативе жилое здание уже баррикадировалось трехметровой жестяной оградой со звуконепроницаемыми панелями. Причем женщина добилась этого через суд – на установку конструкций из бюджета было выделено 2 млн рублей. Однако впоследствии забор не оправдал ее ожиданий – в квартире все равно было шумно.

– Ранее она пыталась закрыть для проезда улицу Комарова, чтоб только пешеходы ходили. Не прокатило. Но она добилась того, что бы музей Победы не ставил музычку, которая была рассчитана на привлечение посетителей парка, чтобы те, не просто погуляли, но ещё и на экспозицию заглянули. Всем надо как-то зарабатывать! Музыки теперь нет... – написала горожанка Елена Вавилова на своей странице в фейсбуке.

Она проживает на той же улице, что и женщина, городящая заборы. По словам Елены, «это ее фетиш» – «у нее нет "ни котенка ни ребёнка" (мужа и детей нет, родители и родная сестра умерли) - она живёт тем, что всячески пытается отгородиться от людей».

Жители улицы Комарова пытаются привлечь внимание журналистов и блогеров, потому что «эта женщина измучила всех». По их словам, забор мешает водителям и пешеходам, да и выглядит не эстетично.

«КП-Уфа» уже связалась с жильцами дома, который скоро оградят шестиметровым забором, и готовит большой материал.