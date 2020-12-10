Развитие двух геопарков в Башкирии потребует 920 млн рублей

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Развития двух геопарков в Башкирии в течение двух ближайших лет потребует 920 млн рублей бюджетных вложений: 500 млн на «Торатау» и 420 млн на «Янган-Тау». Об этом сообщил министр экономического развития республики Рустам Муратов.

В «Янган-Тау» приоритетных объектами обозначены музей геологии «Золотой гвоздь», этнографический комплекс «Караван-сарай» и парк имени Салавата Юлаева. К началу строительства планируется приступить в 2022 году.

В «Торатау» власти республики хотят создать две экотропы с лестницами на шиханы и визит-центры, а также отстроить инфраструктуру набережной реки Усолки.