Прокуратура Башкирии проверит загадочное здание на территории древнего археологического памятника

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На днях стало известно, что прокуратура Башкирии проведет проверку законности строительства неизвестного здания на территории археологического памятника под Бирском. Как ранее писала «Комсомолка», летом этого года башкирские ученые забили тревогу, обнаружив, что рядом с Сорвихинским городищем кипит стройка. Возраст этого древнего памятника оценивается примерно в 1,5 тысячи лет, а охранный статус федерального значения он получил в 1992 году.

Еще в июле члены археологического общества Башкирии обратились за разъяснениями в Башкультнаследие – структуру, которая и должна защищать поставленные на госохрану памятники. Тогда им ответили, что вынесли «предостережение» тем, кто строит на территории городища. Однако поздней осенью, повторно прибывшие на место ученые обнаружили, что здание почти достроено. Кто и зачем его там поставил и почему перед началом работ не провели историко-культурную экспертизу – на эти вопросы теперь должны найти ответ в прокуратуре Башкирии.

- Наша общественная организация направила заявление в Генпрокуратуру России, а оттуда его передали в республиканскую. - Говорит председатель археологического общества Башкирии Илшат Бахшиев. – По результатам проверки, мы надеемся, будет принято соответствующее решение. Есть закон, который обязывает проводить экспертизу перед началом строительства, он должен соблюдаться.

Напомним, ранее в Башкультнаследии отмечали, что собственники здания заключили договор с музеем-заповедником «Древняя Уфа» на проведение раскопок на территории, прилегающей к стройплощадке. Почему этого не сделали до начала строительства, и будут узнавать в надзорном ведомстве.