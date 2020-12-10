Башкирские депутаты готовы лишить себя должности за сокрытие сведений о доходах

Парламент РБ

В Башкирии депутатов будут лишать должности за сокрытие сведений о доходах. Соответствующий законопроект члены башкирского парламента приняли в первом чтении.

Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, запрет на сокрытие доходов в декларации прописан как в федеральном, так и в региональном законодательстве, однако «на практике эта норма нивелируется отсутствием санкций».

Новым законом также предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения депутатской деятельности. Мандат могут потерять народные избранники, которые войдут в состав органов управления, а также попечительских, наблюдательных советов и иностранных некоммерческих организаций.

Толкачев подчеркнул, что новая норма будет касаться в большей степени тех депутатов, что работают на постоянной профессиональной основе.

– В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия. Она установит характер и степень нарушения, определит, была ли допущена техническая ошибка или заведомо был корыстный умысел, – пояснил председатель парламента.