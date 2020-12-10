Инфляция в Башкирии сравнялась с общероссийской

В Башстате сообщили, как изменились цены на товары и услуги

В Башкирии один из главных показателей инфляции – индексу потребительских цен – сравнялся с общероссийским значением – 100,7%. В годовом исчислении (ноябрь 2020 года к ноябрю 2019 года) индекс составил 104,6% и 104,4% соответственно. Об этом 9 декабря сообщил Башстат.

– В ноябре цены на картофель выросли на 7,8%, помидоры и огурцы – на 29,3-36,0%, морковь, лук, – следует из доклада статистического ведомства. – Прирост цен на отдельные виды молочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий составил 0,1-3,9%, чай зеленый и печенье – 4,4-4,5%.

По видам продовольственных и непродовольственных товаров в ноябре больше всего подорожали сахар (+9,8%), куриные яйца (+9,4%) и подсолнечное масло (+7,3%); оконное стекло (+5,6%) и ртутный термометр (+5,3%). Снизились цены на кофе, шоколад и коньяк, отдельные виды сезонной одежды и обуви, электротоваров и бытовых приборов.

В сфере услуг цены выросли на путевки в дома отдыха (+9,8%), годовой полис КАСКО (+5,6%).