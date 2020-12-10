За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 150 человек

В Башкирии коронавирусом сейчас болеют почти 3 тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 150 человек. Это больше, чем когда-либо в республике с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен накануне – 148 случаев инфицирования. Теперь общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 15 710 жителей. Данные представил 10 декабря представил местный оперштаб.

Количество умерших за прошедшие 24 часа увеличилось на одного человека, всего в Башкирии зафиксировано 95 жертв ковида. Как минимум по одной смерти в день фиксируется последние полмесяца.

За все время по выздоровлению в республике было выписано 12 807 человек, 105 из них – за прошедшие сутки.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 2808 пациентов: 656 лежат в больницах, 2152 переносят инфекцию дома, на амбулаторном лечении.

Напомним, накануне глава республики Радий Хабиров назвал ситуацию с COVID-19 в регионе «непростой, но стабильной».