Московская фирма построит в Башкирии трикотажную фабрику

фото: правительство РБ

Московская фирма ООО «БС» [«Большая семья»] построит в Башкирии трикотажную фабрику по выпуску спецодежды. Производство будет рассчитано 300 рабочих мест. Соглашение о реализации инвестиционного проекта 9 декабря подписали премьер-министр республики Андрей Назаров и генеральный директор компании Тимур Шавалеев.

– Мы рады партнерам, которые локализуют производство в нашем регионе. Мы готовы и дальше поддерживать легкую промышленность в Башкортостане, тем более что у нас разработана программа развития этой отрасли, – сказал Назаров, отметив, что сотрудничество будет полезно для региона и выгодно для «БС».

Сейчас определяется место строительства новой фабрики. Предположительно, производство будет размещено на территории особой экономической зоны «Алга» [Ишимбайский и Стерлитамакский районы] или на Зауралье.