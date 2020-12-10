В Башкирии ожидается резкое похолодание

Особенно холодно в Башкирии будет в ближайшие два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Башкирии в ближайшие два дня ожидается похолодание. Прогнозом поделились синоптики Башгидромета.

Сегодня, 10 декабря, в республике обойдется без осадков. Ветер будет западным, умеренным. Днем столбики термометров покажут -9,-14°. По юго-востоку – до -5°.

11 и 12 декабря по ночам температура воздуха упадет до -15,-20°, местами мороз: 22,-27°. Днем потеплеет до тех же -9,-14°. Как и в предыдущие дни, снегопада не прогнозируется. Ветер будет северным, слабым.

Ранее «КП-Уфа» писала о том, какой погода в Башкирии будет на Новый год.