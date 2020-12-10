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Коронавирус Covid-19

Следующую партию вакцины от коронавируса Башкирия ожидает до Нового года

Для новой поставки в республике готова вся логистика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия оперативно прививает от коронавируса медиков, учителей и полицейских

Башкирия оперативно прививает от коронавируса медиков, учителей и полицейских

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия ожидает следующую поставку вакцины от коронавируса до наступления Нового года. Об этом в интервью «Россия 24» сказал глава республики Радий Хабиров. На этой неделе регион уже получил 1200 доз, которыми прививаются медики, учителя и сотрудники правоохранительных органов.

– Мы подготовили все необходимые места для хранения, персонал, который всё это организует. Соответственно, отработали всю логистику. И уже ждём, чтобы до Нового года нам дали ещё партию вакцины. Она нам очень нужна, – отметил Хабиров.

На прошедшем 8 декабря брифинге по коронавирусу замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова рассказала, кому противопоказана вакцина от COVID-19.

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