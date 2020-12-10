Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в Башкирии «стабильной»

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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в республике «непростой, но стабильной». Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Россия 24» 9 декабря.

– Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм, - сказал руководитель региона.

Он добавил, что бесплатные лекарства для лечения COVID-19 в амбулаторных, домашних условиях получают уже «несколько тысяч человек».

В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились 15 560 жителей, выздоровели 12 702 и умерло 94 человека. Прямо сейчас носителями COVID-19 являются 2764 пациента, 618 из них лежат в больницах – 48 в тяжелом состоянии и 14 на ИВЛ.