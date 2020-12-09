Два уфимца по фиктивному договору обналичили 25 млн рублей

Прокуратура Башкирии передает, что в Уфе утвердили обвинительное заключение в отношении жителей столицы Антона Герасимова и Тимура Насибуллина. Фигурантов уголовного дела обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие выдвинуло версию, что обвиняемые, будучи руководителями компании ООО «Универсал», предложили директору АО «Давлекановский завод нефтяного машиностроения» обналичить деньги, чтобы избежать налогов.

Директор предприятия согласился на предложение, заключил мнимый договор с фирмой злоумышленников и перечислил на их счет 25 млн рублей. Обвиняемые передали директору завода 11 600 рублей, а остальное оставили себе. Вину в совершенном преступлении они не признали. Дело будет рассмотрено в Давлекановском районном суде.