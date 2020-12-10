В Башкирии доверчивый мужчина лишился 293 тысяч рублей

Житель села Малояз обратился с заявлением о том, что неизвестные украли с его карты около 293 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что это произошло 4 декабря во время звонка злоумышленника. Об этом стало известно «КП-Уфа» от собственного источника в правоохранительных органах.

Пострадавший сообщил, что звонок раздался в 21:15. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности «Сбербанка России», сообщил, что мошенники пытаются похитить у него деньги со счета. Чтобы предотвратить случившееся, лже-сотрудник предложил заблокировать карту.

Чтобы получилось заблокировать карту, неизвестный сказал продиктовать СМС-коды, после чего создал личный кабинет, получил доступ к счетам пострадавшего и списал оттуда 292,8 тысяч рублей. В настоящий момент в произошедшем разбираются следователи.