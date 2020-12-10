У жителя Башкирии в преддверии Нового года украли елку

Уроженец Стерлитамака сообщил в полицию с заявлением о том, что его обокрали. Мужчина заявил, что неизвестный похитил у него искусственную ель, вентилятор и электроинструменты, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Согласно предоставленным данным, преступление произошло в период с 1 по 8 декабря. Похищенные вещи находились у пострадавшего в садовом доме СНТ «Полиграфист». Злоумышленник проник внутрь, отжав металлическую дверь.

На месте происшествия следователи обнаружили три следа обуви и пластиковый тюбик. Преступник пока еще не пойман.