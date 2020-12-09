Известна причина пожара в Башкирии, в котором погиб 11-летний мальчик

Фото: МЧС РБ

Следственный комитет Башкирии сообщил предварительную причину пожара, в котором сегодня, 9 декабря, погиб 11-летний ребенок. Следователи пришли к выводу, что возгорание началось в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По факту произошедшего решено возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, – проинформировали в ведомстве.

Напомним, пожар начался сегодня рано утром на улице Серова в селе Табынское Гафурийского района. В доме находились пятеро человек, среди которых были дети: шесть месяцев, 2 года и 11 лет. Из огня удалось спасти всех, кроме подростка, тело которого нашли уже после тушения пожара. Известно, что погибшему мальчику на следующей неделе исполнилось бы 12 лет.