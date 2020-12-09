Один из районов Башкирии преодолел отметку в тысячу человек, заболевших коронавирусом

В Туймазинском районе Башкирии более тысячи человек заразились коронавирусом с начала пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Туймазинский район Башкирии на текущей неделе преодолел отметку в тысячу человек, заболевших коронавирусом с начала пандемии. Это первый такой муниципалитет, не считая Уфы, где за все время COVID-19 заразились 5,5 тысячи жителей.

По уточненным данным регионального Роспотребнадзора на 9 декабря, носителями ковида в Туймазинском районе стали 1071 человек (+12 за сутки). Территория входит в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом в расчете на 100 тысяч человек населения. Сейчас этот показатель там составляет 809,3 инфицированных.

Согласно статистике, к одной тысяче инфицированных за весь период пандемии приближается еще и Белебеевский район, где был выявлен 971 случай заболевания.