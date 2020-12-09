В Башкирии с сегодняшнего дня бесплатные лекарства для больных с COVID-19 могут выдавать фельдшеры

Бесплатные лекарства для ковид-положительных пациентов в Башкирии теперь может выдавать фельдшер

В Башкирии с сегодняшнего дня, 9 декабря, бесплатные лекарства для больных с COVID-19, лечащихся на дому, может выдавать фельдшер. Раньше такую возможность имел только врач-специалист. Об этом во время брифинга 8 декабря сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова.

– Возможность выдачи препаратов получает не только доктор, но и фельдшер – как во время осмотра, так и после него. Тем не менее самый больший диапазон для принятия решений и выбора лекарственной терапии остается у врача – 24 часа. В течение следующих суток после визита препараты должны быть поставлены на дом. – сказала чиновница.

Кононова также сообщила, что на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом из федерального резервного фонда было выделено более 151 млн рублей. Еще 59 млн – на препараты для детей – дал региональный бюджет.