Минздрав раскрыл личность 94-й жертвы коронавируса в Башкирии

94-й жертве коронавируса в Башкирии было 74 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве здравоохранения Башкирии дали информацию по 94-й жертве коронавируса. Об очередной смерти, вызванной непосредственно COVID-19, стало известно сегодня, 9 декабря.

Как передали в ведомстве, скончался 74-летний уфимец. Его состояние было осложнено ишемической болезнью сердца, мелкоочаговым кардиосклерозом, гипертонической болезнью, кистами почек.

Согласно статистике, в Башкирии как минимум по одной смерти от коронавируса фиксируется уже 14 дней подряд, с 26 ноября.

С начала пандемии в республике было выявлено 15 560 случаев COVID-19 и выздоровело 12 702 человека. Сейчас носителями инфекции являются 2764 жителей, 48 из них находятся в тяжелом состоянии, 14 подключены к аппарату ИВЛ.