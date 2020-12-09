В Уфе за погибшую под билбордом пенсионерку условный срок получил директор фирмы по размещению рекламы

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе за гибель пенсионерки, на которую упал билборд, ответил технический директор фирмы по размещению рекламы «Гэллэри Сервис». Калининский суд приговорил его к двум годам «условки» за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, […] повлекшее смерть человека». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Напомним, инцидент произошел 7 апреля текущего года. В Инорсе на улице Ферина рекламный щит рухнул на проходящую мимо 76-летнюю женщину. Она получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

– …подсудимый не обеспечил надлежащее выполнение работ по регулярному контролю за техническим состоянием рекламной конструкции, в результате на стойках рекламного щита образовалась коррозия, которая не была своевременно обнаружена и устранена, – пояснили обвинение в СК.

Подсудимый частично признал свою вину и заплатил родственникам погибшей 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Еще 2 млн рублей потерпевшая сторона получила от самой «Гэллэри Сервис».