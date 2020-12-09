В уфимском Инорсе запущено движение по новым дорогам

фото: vk.com // Радий Хабиров

В уфимском Инорсе запущено движение автотранспорта по новым построенным дорогам: на участках улиц Мушникова, Лесунова и бульваре Баландина. Теперь в микрорайоне есть четыре выезда вместо двух, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

– Нет, асфальт в снег не клали, доделывали то, что можно делать зимой, – пошутил руководитель региона.

Он отметил, что в республике и дальше будут отстраиваться новые участки и ремонтироваться дороги, несмотря на пандемию.

Глава Калининского района Уфы Сергей Кожевников во время открытия дорог сказал, что в будущем готовится выйти с предложением по изменению маршрутов общественного транспорта в Инорсе. Он пообещал прислушаться к пожеланиям местных жителей.

– Посмотрим, какие маршруты нужно вывести на улицы Валерия Лесунова и Георгия Мушникова. Пока он весь идет только по улице Ферина, – отметил Кожевников.