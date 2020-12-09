Главный прокурор Башкирии назвал сотрудников правоохранительных органов «самыми коррумпированными»

фото: пресс-служба прокуратуры

Главный прокурор Башкирии Владимир Ведерников назвал сотрудников правоохранительных органов «самыми коррумпированными». Именно они чаще всего проходят по делам о получении взяток свыше 10 тысяч рублей, сказал руководитель ведомства в интервью «Российской газете».

По словам Ведерниова, за 11 месяцев 2020 года в республике было выявлено 1 054 коррупционных преступлений: треть из них – взяточничество и подкуп. На втором месте мошенничество с использованием служебного положения – 255 фактов, на третьем подлог – 250 случаев.

Прокурор также рассказал, что помимо денег, госслужащие берут взятки автомобилями, топливом, мебелью, канцелярией, продуктами и алкоголем. Он вспомнил случай с бывшим начальником ГИБДД Благоварского района, которого подкупили офисным креслом, кофе, конфетами и 10 пачками бумаги.

Ведерников отметил, что в республике растет показатель выявляемости коррупционных преступлений. По этому году по сравнению с прошлым было вскрыто на 18% больше таких нарушений.

В мае башкирская прокуратура опубликовала сведения о доходах руководящего состава. Согласно документу, Ведерников заработал за 2019 год меньше подчиненных. Он задекларировал 2,87 млн рублей.