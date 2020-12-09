«Из дома вышли не все»: в Башкирии при пожаре в частном доме погиб 11-летний мальчик

фото: МЧС РБ

В селе Табынское Гафурийского района Башкирии при пожаре в частном доме погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщило региональное МЧС.

По данным аварийного ведомства, огонь в бревенчатом доме вспыхнул сегодня, 9 декабря, в шесть часов утра. Информация по пульт диспетчера поступила в 6:30. Открытое горение было ликвидировано к 7:40. Во время тушения спасатели обнаружили тело мертвого ребенка – 11-летнего мальчика.

В МЧС пояснили, что пожар возник, когда в доме спали трое взрослых и трое детей. Отец семейства в этот момент возвращался после того, как проводил жену до остановки. Заметив дым на горизонте, он побежал к дому и увидел там просыпающихся домочадцев. Их разбудил извещатель.

– Мужчина, перекрикивая звук извещателя, поторапливал, помогал с эвакуацией детей одного и двух лет. Дым сгущался, в условиях недостаточной видимости и некоторой паники не сразу стало понятно, что вышли не все. Обратно зайти в дом уже не представлялось возможным, – передали в экстренном ведомстве.

Известно, что погибшему мальчику на следующей неделе исполнилось бы 12 лет.

Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.