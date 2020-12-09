Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова сегодня отмечает свой день рождения

фото: инстаграм Хабировой

Сегодня, 9 декабря, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова отмечается свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет, два года из которых она находится в статусе первой леди республики.

Сам Радий Хабиров публично пока не поздравил жену, однако его коллеги по госслужбе уже успели это сделать. Так, руководитель регионального исполкома «Единой России» и вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем фейсбуке написал, что «настолько красивой, женственной, и вместе с тем общественно и продуктивно активной первой леди в Башкирии не было никогда»

– Здоровья и семейного счастья, Каринэ Владимировне! Берегите себя! И спасибо за волонтёрскую помощь в период пандемии, – добавил Ахмадинуров.

Каринэ Хабирова после переезда в Башкирию начала развивать социальные проекты, направленные на поддержку материнства и детства: «Территория женского счастья»; «Радость нашего дома»; «Аксаковская ёлка»; «Счастье на ладошке»; «Бал маленьких принцесс». В семье Хабировых сейчас воспитываются двое сыновей: младший – Фарит – общий ребенок, а старший, его имя неизвестно, от предыдущего брака Каринэ. Недавно стало известно, что супруга главы ждет третьего ребенка.